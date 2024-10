Ilgiorno.it - Immobili e catasto, con il nuovo sistema si finisce a pagar tutti di più

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Colombo Clerici* In questi giorni è stato riproposto il tema della riforma catastale chiedendosi come mai, nonostante le reiterate e puntuali raccomandazioni della Commissione Europea ad attuare la riforma e gli appelli di istituti come l’Ocse a spostare la tassazione dalle persone alle cose, i vari governi italiani – da quello Letta a quello Renzi (2014) e persino Draghi (’21-’23), che aveva mostrato una risolutezza senza eguali – non siano riusciti a portare in porto l’operazione. Non ci vuole molto a rispondere che il motivo di fondo sta nel fatto che, per come è concepita, comporta gravi conseguenze negative difficilmente valutabili per le economie, siaare, sia generale.