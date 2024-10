Il bello del giovedi sera 2025 vol 3 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Conosci la tua squadra di Europa League: FC Noah La prima partita è stata un pareggio zero a zero contro una squadra chiamata Banants. Un pareggio senza reti tra una squadra chiamata Banants e una squadra chiamata Artsakh. L’Artsakh non esisteva prima di quel giorno, e da quel giorno aveva lo scopo di diventare la squadra di calcio di Armavir. Che cos’è un nome? Un insieme di suoni che convenzionalmente associamo a un fenomeno del mondo. Se quello cambia, ontologicamente o solo ai nostri occhi, cambia anche il nome. E l’Artsakh ha poi cambiato nome e si è chiamato Noah, in onore di Noè, l’ultimo patriarca d’epoca anti-diluviana. È sul monte Ararat che si incagliò l’arca costruita per mettere in salvo il regno animale, durante il diluvio universale che allagò il mondo. Il monte Ararat, con la sua caratteristica cima metafisica, si vede sullo sfondo di Erevan. Ultimouomo.com - Il bello del giovedi sera 2025 vol 3 Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Conosci la tua squadra di Europa League: FC Noah La prima partita è stata un pareggio zero a zero contro una squadra chiamata Banants. Un pareggio senza reti tra una squadra chiamata Banants e una squadra chiamata Artsakh. L’Artsakh non esisteva prima di quel giorno, e da quel giorno aveva lo scopo di diventare la squadra di calcio di Armavir. Che cos’è un nome? Un insieme di suoni che convenzionalmente associamo a un fenomeno del mondo. Se quello cambia, ontologicamente o solo ai nostri occhi, cambia anche il nome. E l’Artsakh ha poi cambiato nome e si è chiamato Noah, in onore di Noè, l’ultimo patriarca d’epoca anti-diluviana. È sul monte Ararat che si incagliò l’arca costruita per mettere in salvo il regno animale, durante il diluvio universale che allagò il mondo. Il monte Ararat, con la sua caratteristica cima metafisica, si vede sullo sfondo di Erevan.

