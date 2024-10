“Giudice per una puntata”. Amici 24, sorpresa Maria De Filippi: è il conduttore numero 1 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo solo un mese Amici 24 entra già nel vivo. Le sfide tra gli allievi sono appassionanti e gli insegnanti non sono da meno. Intanto arriva la notizia che un nuovo Giudice farà la sua comparsa domenica in studio (la puntata è stata registrata giovedì) e pare che si sia fatto sentire. Nelle ore scorse a tenere banco è stato il confronto tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: galeotto, il voto espresso su alcune allieve. >> “Un dolore atroce, mi è mancato il respiro”. Ballando con le Stelle, concorrente in lacrime di fronte a tutti Se Lettieri ha spiegato di aver voluto provocare, la maestra Celentano ha dimostrato di non aver troppo apprezzato. Per certi versi è sembrato di rivedere le immagini dello scorso anno, con i duri confronti tra Celentano e Raimondo Todaro. Una cosa è sicura: il pubblico ci Amici non si annoierà. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo solo un mese24 entra già nel vivo. Le sfide tra gli allievi sono appassionanti e gli insegnanti non sono da meno. Intanto arriva la notizia che un nuovofarà la sua comparsa domenica in studio (laè stata registrata giovedì) e pare che si sia fatto sentire. Nelle ore scorse a tenere banco è stato il confronto tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: galeotto, il voto espresso su alcune allieve. >> “Un dolore atroce, mi è mancato il respiro”. Ballando con le Stelle, concorrente in lacrime di fronte a tutti Se Lettieri ha spiegato di aver voluto provocare, la maestra Celentano ha dimostrato di non aver troppo apprezzato. Per certi versi è sembrato di rivedere le immagini dello scorso anno, con i duri confronti tra Celentano e Raimondo Todaro. Una cosa è sicura: il pubblico cinon si annoierà.

TALE E QUALE SHOW : LE IMITAZIONI DELLA SESTA PUNTATA TRA OMAGGI E UN GIUDICE SPECIALE - L’attesa è alta per il sesto appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda venerdì 25 ottobre. Imitazioni, omaggi e un quarto giudice speciale. Anche in questo venerdì gli 11 protagonisti dovranno ... (Bubinoblog)

