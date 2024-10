Flick "Il Clasico gran partita, Barça pronto a sfidare il Real" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Gli arbitri fanno un duro lavoro, io penso a preparare la partita e agli avversari", dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) - "Il Clasico sarà una gran partita". Hansi Flick ne ha appena vinta una di grande sfida: in Champions contro il Bayern e farne 4 alla tua ex squadra non è una cosa da Ilgiornaleditalia.it - Flick "Il Clasico gran partita, Barça pronto a sfidare il Real" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Gli arbitri fanno un duro lavoro, io penso a preparare lae agli avversari", dice il tecnico azula BARCELLONA (SPAGNA) - "Ilsarà una". Hansine ha appena vinta una dide sfida: in Champions contro il Bayern e farne 4 alla tua ex squadra non è una cosa da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Barcellona Real Madrid - primo Clasico ai blaugrana : la DOPPIETTA che non ti aspetti permette a Flick di battere Ancelotti - Nel primo Clasico della stagione, seppur non ufficiale, il Barcellona ha vinto contro il Real Madrid per 2-1 Al Meadowlands Stadium di East Rutherford il Barcellona si assicura il primo Clasico della stagione battendo il Real Madrid per 2-1. In ... (Calcionews24.com)