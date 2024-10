Imiglioridififa.com - FC 25 Nuovo Obiettivo Live Pionieri che regala Pulisic (in prestito)

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Perfezionista Vittorie giornaliereuscito in data 25 ottobre 2024. Questa sfida è legata all’Vittorie giornaliereche trovate in fondo a questo articolo! Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Perfezionista Vittorie giornaliereCompleta l’Vittorie giornaliereper ottenere pacchetti premio bonus e PS! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Inizio 25 ottobre – Scadenza: 30 ottobre 1 – 1 completamento Completa l’Vittorie giornaliere. Premio: 1x Rare Consumables Pack Non scambiab.