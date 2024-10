Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a colpi di pistola forse durante uno scontro tra bande | fermato un coetaneo

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiamail giovane di appena 15in una sparatoria a corso Umberto a Napoli la notte del 24 ottobre. Un solo colpo, ma fatale, ha raggiunto il 15enne alla schiena causandone la morte. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, che ha già ascoltato diverse persone e che sta visionando le immagini di sorveglianza della zona. Chi eraIl 15enne abitava nel rione Sanità , dove il padre gestisce una trattoria locale. Era incensurato, andava a scuola e di tanto in tanto lavorava in una vicina officina meccanica. Non aveva alcun legame con i clan, così come la sua famiglia, e gli inquirenti stanno indagando per capire se il ragazzo avesse iniziato a frequentare brutti giri negli ultimi tempi. I genitori erano in vacanza e, dopo la tragica notizia, sono immediatamente tornati a Napoli.