Dominic Thiem | umano troppo umano

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 22 giugno del 2021, a Palma di Maiorca,si precipita a coprire il campo sulla sua destra per provare ad agganciare il rovescio in diagonale di Adrian Mannarino. Il tennista austriaco stecca e sente qualcosa al polso della mano destra. Un dolore atroce che lo porta a chiedere il medical time-out e successivamente a ritirarsi, in una sfida che stava conducendo per 5-2. L’infortunio al polso lo costringe a chiudere la stagione 2021 in anticipo ed è il preludio della fine della sua carriera, tre anni dopo. Certo,era già in netta difficoltà anche prima dell'infortunio, con solo nove vittorie su diciannove partite, ma cosa conta? Il “principe della terra rossa” e campione dello US Open 2020 passa i suoi ultimi tre anni di carriera ridotto a giocare il dritto, il suo colpo migliore, a velocità esigue.