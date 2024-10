Napolipiu.com - De Laurentiis valuta l’acquisto dell’hotel a Castel Volturno e proroga del centro sportivo

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovodella SSCNapoli aldelle idee del patron DeIl presidente del Napoli pianifica il futuro del club: possibiledeldie interesse per l’hotel adiacente. Intanto, si discute della realizzazione di una cittadella sportiva a Bagnoli.del contratto ae interesse per l’hotel Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha rivelato importanti novità riguardanti il futuro deldel Napoli: “Tra 18 mesi scade il contratto con la struttura di. Deha chiesto unaalla famiglia Coppola per capire se ci sono le possibilità di fare la cittadella del Napoli a Bagnoli.” Denon si ferma qui.