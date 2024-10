Costretta a uscire in slip e spinta nella cuccia del cane. L'orrore dello straniero sulla moglie (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le violenze e le vessazioni, che avvenivano anche dinanzi agli occhi dei figli della coppia, sono andate avanti per circa un anno. Denunciato l'uomo nel Senese Ilgiornale.it - Costretta a uscire in slip e spinta nella cuccia del cane. L'orrore dello straniero sulla moglie Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le violenze e le vessazioni, che avvenivano anche dinanzi agli occhi dei figli della coppia, sono andate avanti per circa un anno. Denunciato l'uomo nel Senese

“Pensavo di accontentarla” - uno dei 50 stupratori esaspera Gisèle Pelicot : costretta a uscire dall’aula - Gisèle Pelicot per la prima volta è uscita dall'aula del Tribunale in Francia, esasperata dalla parole di uno dei cinquanta uomini accusati di essere stati assoldati dal marito Dominique Pelicot per violentarla. "Non posso sopportare quell'uomo!", ... (Fanpage.it)