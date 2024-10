361magazine.com - Corona interviene sui Ferragnez: ecco cosa è successo dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Fabrizioè intervenuto facendo chiarezza sul rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez. L’ex re dei paparazzi ha parlato di ciò che è avvenuto dopo il servizio di Striscia la Notizia e il tapiro a Chiara che ha suscitato la reazione di Fedez per le sue dichiarazioni Erano a un passo dalla pace, i rapporti si erano distesi tra i due ex. Lei era stata addirittura a casa di Fedez per giocare con Vittoria e Leone, i loro bambini. Ma poi le cose sarebbero precipitate a causa di alcune dichiarazioni fatte dalla Ferragni in occasione della consegna del tapiro. A raccontarlo è Fabrizionel podcast Gurulandia. “E adesso vi dico unasu loro due che nessuno sa. Federico e Chiara frequentano uno psicologo perché sono genitori e questa è unache fa loro onore. Nell’ultimo periodo si sono rivisti avevano provato a fare pace.