Consumi | Coldiretti per la pasta le famiglie italiane spendono 4mld l’anno

Le famiglie italiane spendono all'anno quasi quattro miliardi di euro per mettere nel carrello la pasta, in tutte le sue varianti, uno dei simboli della Dieta mediterranea e del Made in Italy in tutto il mondo. E' quanto emerge ad una analisi di Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione del World pasta Day che si festeggia il 25 ottobre in tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati disponibili l'Italia è il Paese dove – rileva la Coldiretti – si mangia più pasta, 23,1 chilogrammi a testa, ma penne e spaghetti spopolano anche all'estero con i 17 chili della Tunisia, seconda in questa speciale classifica seguita da Venezuela (12 kg), Grecia (11,4 kg), Cile (9,5 kg), Stati Uniti (8,8 kg), Argentina (8,6 kg) e Iran (8,5 kg).

