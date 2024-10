Consiglio provinciale, approvato il bilancio consolidato e solidarietà al presidente Alfieri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto a Palazzo Sant’Agostino il Consiglio provinciale, presieduto dal vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, che fra i punti all’Ordine del giorno prevedeva l’approvazione del bilancio consolidato 2023 e di altri importanti strumenti di lavoro per l’Ente. “In merito alle vicende che hanno colpito il presidente Alfieri – dichiara il vice presidente Giovanni Guzzo – ribadiamo quanto già dichiarato. Abbiamo piena fiducia nella Magistratura e siamo certi che Franco Alfieri saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti. Ancora una volta esprimiamo solidarietà umana e politica al presidente. La Provincia di Salerno intanto continua regolarmente la propria attività. Abbiamo il dovere di esserci e di continuare ad esserci, la macchina amministrativa non si è mai fermata un solo momento. Anteprima24.it - Consiglio provinciale, approvato il bilancio consolidato e solidarietà al presidente Alfieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto a Palazzo Sant’Agostino il, presieduto dal vicedella Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, che fra i punti all’Ordine del giorno prevedeva l’approvazione del2023 e di altri importanti strumenti di lavoro per l’Ente. “In merito alle vicende che hanno colpito il– dichiara il viceGiovanni Guzzo – ribadiamo quanto già dichiarato. Abbiamo piena fiducia nella Magistratura e siamo certi che Francosaprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti. Ancora una volta esprimiamoumana e politica al. La Provincia di Salerno intanto continua regolarmente la propria attività. Abbiamo il dovere di esserci e di continuare ad esserci, la macchina amministrativa non si è mai fermata un solo momento.

