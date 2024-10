Ilfattoquotidiano.it - Colpo di scena ad Affari Tuoi: Sara chiede a Dario di sposarlo, Stefano De Martino consegna gli anelli con un “mini pacco”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’amore trionfa ad. Protagonista della serata è, concorrente dell’Umbria, che partecipa al game show insieme al suo fidanzato, al quale è legata da oltre due anni. La loro partita comincia in salita: il primoeliminato, infatti, contiene 200 mila euro. Con il secondo, però,si rilancia ed elimina la cifra più bassa del gioco: 0 euro. Ma la coppia sembra perseguitata dalla sfortuna e anche i 50 mila euro sfumano presto. Così, la prima offerta del dottore, da 31 mila euro, viene prontamente spedita al trita documenti. La vera sorpresa, però, arriva più tardi, quandoDeconvoca i due concorrenti al centro dello studio eloro unin versione, infatti, ha una domanda speciale per il suo compagno: “Ho pensato tantissimo a questa partita, ho pensato tanto a come avrei potuto dirti questa cosa.