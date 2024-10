Chiara Ferragni, il nuovo fidanzato è il figlio dell’imprenditore milionario? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Archiviata la breve relazione con Silvio Campara, Chiara Ferragni avrebbe un nuovo fidanzato e sarebbe già proiettata verso il futuro. Chiara Ferragni, il nuovo fidanzato è il figlio dell’imprenditore milionario? su Perizona.it Perizona.it - Chiara Ferragni, il nuovo fidanzato è il figlio dell’imprenditore milionario? Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Archiviata la breve relazione con Silvio Campara,avrebbe une sarebbe già proiettata verso il futuro., ilè il? su Perizona.it

Chiara Ferragni - cambio al vertice per la società Fenice : Claudio Calabi amministratore unico - Cambio al vertice per Fenice, la società “regina” del gruppo Ferragni. Claudio Calabi, esperto di ristrutturazione e rilancio aziendale, sarà infatti il nuovo amministratore unico dell’azienda, in un momento particolarmente complesso come quello ... (Lettera43.it)

“Col figlio vip milanese”. Chiara Ferragni - gossip su nuovo amore : “I figli alla stessa scuola” - Chiara Ferragni e il figlio del noto imprenditore, il gossip infiamma. Sono settimane letteralmente di fuoco per l’influencer e imprenditrice digitale che sta affrontando la delicata separazione dal padre dei suoi figli Fedez. Le notizie sul suo ... (Caffeinamagazine.it)

Chiara Ferragni fidanzata con Giovanni dopo Silvio Campara : addii e misteri - Negli ultimi mesi, la vita sentimentale di Chiara Ferragni è stata al centro di un turbine di voci e gossip, creando un vero e proprio caos. Non passa giorno senza che qualche notizia o rumor trapeli su nuovi presunti flirt, smentite o colpi di ... (Tvpertutti.it)

Nuovo gossip su Chiara Ferragni - dopo Silvio Campara - arriva un altro riccone : chi è Giovanni Tronchetti Provera - Tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, incontrato questa estate a Forte dei Marmi, è finita ancora prima di iniziare. Nessuno dei due ha mai ufficializzato la relazione e sono stati ben attenti a non farsi mai beccare in pubblico, fino a quando lui ... (Metropolitanmagazine.it)