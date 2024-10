Chiara Ferragni dimentica Silvio Campara: ora frequenterebbe Giovanni Tronchetti Provera (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chi si ferma è perduto. E Chiara Ferragni non ha proprio alcuna intenzione di restare immobile. Nonostante le batoste lavorative e le delusioni amorose, l’imprenditrice digitale ha voglia di vivere questa vita appieno, di godere di ogni attimo di felicità e di affrontare con coraggio nuove e stimolanti avventure. Così, dopo la discussa separazione da Fedez e la storia d’amore segreta con Silvio Campara, la 37enne starebbe ora vivendo dei momenti indimenticabili con un altro uomo: Giovanni Tronchetti Provera. Chiara Ferragni, il nuovo fidanzato è Giovanni Tronchetti Provera? Ci sarebbe del tenero tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Il condizionale è d’obbligo perché al momento i diretti interessati non hanno confermato. Ma neppure smentito. Dilei.it - Chiara Ferragni dimentica Silvio Campara: ora frequenterebbe Giovanni Tronchetti Provera Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chi si ferma è perduto. Enon ha proprio alcuna intenzione di restare immobile. Nonostante le batoste lavorative e le delusioni amorose, l’imprenditrice digitale ha voglia di vivere questa vita appieno, di godere di ogni attimo di felicità e di affrontare con coraggio nuove e stimolanti avventure. Così, dopo la discussa separazione da Fedez e la storia d’amore segreta con, la 37enne starebbe ora vivendo dei momenti inbili con un altro uomo:, il nuovo fidanzato è? Ci sarebbe del tenero tra. Il condizionale è d’obbligo perché al momento i diretti interessati non hanno confermato. Ma neppure smentito.

