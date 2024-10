Lettera43.it - Chiara Ferragni, cambio al vertice per la società Fenice: Claudio Calabi amministratore unico

(Di venerdì 25 ottobre 2024)alper, la“regina” del gruppo, esperto di ristrutturazione e rilancio aziendale, sarà infatti il nuovodell’azienda, in un momento particolarmente complesso come quello vissuto dall’influencer dopo il caso Balocco. Lunedì 28 ottobre si terrà un’assemblea che, secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera, vedrà sia, amministratrice delegata, che il presidente Paolo Barletta, lasciare l’incarico per conferire pieni poteri a. Il curriculum di, da Risanamento a Rcs passando per Il Sole 24 Ore D’altronde,ha un curriculum di primissimo piano. Il manager ha infatti guidato il rilancio di Risanamento,di cui è presidente, poi di Italtec-Psc, oltre che di Rcs e Il Sole 24 ore.