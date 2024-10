Catturato in Colombia il boss della camorra Luigi Belvedere: era latitante da quattro anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era irreperibile e latitante da quattro anni, la polizia lo ha Catturato in Colombia: in manette il boss della camorra Luigi Belvedere, in Italia divenuto negli anni un vero e proprio broker della cocaina. Belvedere è stato tradito da un’app di messaggistica installata sul suo cellulare che ha portato gli investigatori sulle sue tracce. Da Catturato in Colombia il boss della camorra Luigi Belvedere: era latitante da quattro anni L'Identità . Lidentita.it - Catturato in Colombia il boss della camorra Luigi Belvedere: era latitante da quattro anni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era irreperibile eda, la polizia lo hain: in manette il, in Italia divenuto negliun vero e proprio brokercocaina.è stato tradito da un’app di messaggistica installata sul suo cellulare che ha portato gli investigatori sulle sue tracce. Dainil: eradaL'Identità .

