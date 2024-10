Caso Giuli, Meloni prova a spegnere le tensioni: “Non possiamo permetterci divisioni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha lanciato un chiaro messaggio al suo governo e al partito: abbassare i toni e stemperare le tensioni, dopo le dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto al ministero della Cultura nominato appena dieci giorni fa dal neo ministro Alessandro Giuli. La premier e il ministro si sono confrontati per discutere dell'accaduto e per stabilire come riprendere il percorso interrotto, con l’obiettivo di riportare stabilità all'interno del dicastero. Un segnale importante da parte della premier, che ha chiarito come le tensioni interne non debbano rallentare il lavoro dell’esecutivo.La vicenda, che ha creato un certo scompiglio all’interno di Fratelli d’Italia, ha imposto alla premier di agire per riportare calma e serenità , sia tra le fila del governo che all’interno del suo stesso partito. Ilfogliettone.it - Caso Giuli, Meloni prova a spegnere le tensioni: “Non possiamo permetterci divisioni” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giorgiaha lanciato un chiaro messaggio al suo governo e al partito: abbassare i toni e stemperare le, dopo le dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto al ministero della Cultura nominato appena dieci giorni fa dal neo ministro Alessandro. La premier e il ministro si sono confrontati per discutere dell'accaduto e per stabilire come riprendere il percorso interrotto, con l’obiettivo di riportare stabilità all'interno del dicastero. Un segnale importante da parte della premier, che ha chiarito come leinterne non debbano rallentare il lavoro dell’esecutivo.La vicenda, che ha creato un certo scompiglio all’interno di Fratelli d’Italia, ha imposto alla premier di agire per riportare calma e serenità , sia tra le fila del governo che all’interno del suo stesso partito.

