Tvzap.it - Carmen Russo e il presunto flirt con De Martino: lei rompe il silenzio e rivela la verità

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Personaggi Tv.e Stefano De. Tempo fa si vociferava che la nota showgirl e ballerina avesse avuto uncon il conduttore di “Affari tuoi”. La moglie di Enzo Paolo Turchi, però, ha deciso dire il, raccontando tutta lasu lei e De. (Continua) Leggi anche: “Ho chiamato i carabinieri”.e Luigi, è successo dopo la puntata a “C’è posta per te” Leggi anche: Stefano Decon una ex concorrente del “Gf Vip”? Iltrae Stefano DeDi recente,è entrata nella casa del “Grande Fratello” per trascorrere alcuni giorni insieme al marito Enzo Paolo Turchi e convincerlo a restare. Durante la puntata del reality show, però, sono emersi alcuni problemi di coppia, spifferati dal marito dellain confessionale.