Bronzetti-Wang oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luciase la vedrà controXiyu nei quarti di finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La romagnola è reduce da due belle vittorie in due set ottenute ai danni rispettivamente dell’armena Elina Avanesyan e della rumena Jaqueline Cristian. Adesso il confronto con la top cento padrona di casa, contro cui ha prevalso nell’unico scontro diretto disputato nel luglio del 2022. In quell’occasione si trattava del primo turno sulla terra rossa di Palermo e l’azzurra riuscì ad imporsi grazie ad un duplice 6-3, risultato che le diede la spinta per raggiungere addirittura la finale. Nonostante ciò sarà la cinese a partire leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers masa di avere una grande chance per cercare di mettere le mani sul pass per la semifinale.