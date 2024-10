Bilance per i rifiuti nei centri comunali di raccolta, più vicini gli sconti Tari: quanto si risparmierà (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Bilance per pesare i rifiuti sono già state portate dai magazzini della Rap ai sette Ccr, centri comunali di raccolta, della città. Adesso scatta la corsa per definire le operazioni di collaudo delle apparecchiature e soprattutto per i passaggi amministrativi preliminari all'attivazione della Palermotoday.it - Bilance per i rifiuti nei centri comunali di raccolta, più vicini gli sconti Tari: quanto si risparmierà Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Leper pesare isono già state portate dai magazzini della Rap ai sette Ccr,di, della città. Adesso scatta la corsa per definire le operazioni di collaudo delle apparecchiature e soprattutto per i passaggi amministrativi preliminari all'attivazione della

Nei centri comunali di raccolta in arrivo le bilance per pesare i rifiuti : "Pronti a partire gli sconti sulla Tari" - Sconti Tari per chi porta i rifiuti nei centri comunali di raccolta, ci siamo quasi. Se ne parla ormai da anni, ma adesso tutto è quasi pronto. "Le bilance sono già nei magazzini, sono state acquistate per 83 mila euro e attendono soltanto di ... (Palermotoday.it)