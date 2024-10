Basket, Bologna torna in campo a Cremona, Milano per rialzarsi con Napoli. Trento a Sassari per sognare (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inizia la quinta giornata di campionato della serie A di pallacanestro, un’altra settimana per definire le gerarchie del nostro Basket. Per aprire il weekend la Virtus Segafredo Bologna, che ha una partita in meno a causa del rinvio della sfida con Derthona, va a casa della Vanoli Cremona con un rinnovato entusiasmo dopo il primo successo stagionale in Eurolega con il Partizan, pensando anche all’intervento sul mercato con un certo interesse verso Harry Giles. Ma i lombardi, reduci dalla prima vittoria stagionale, non vorranno fare la vittima sacrificale. Quella del PalaRadi sarà la prima di cinque partite previste al sabato. La EA7 Emporio Armani Milano deve rialzarsi dopo il ko europeo con l’Efes e potrà farlo con una Napoli in estrema emergenza, che prova ad aggiustare le cose riportando in Italia Erick Green. Oasport.it - Basket, Bologna torna in campo a Cremona, Milano per rialzarsi con Napoli. Trento a Sassari per sognare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inizia la quinta giornata di campionato della serie A di pallacanestro, un’altra settimana per definire le gerarchie del nostro. Per aprire il weekend la Virtus Segafredo, che ha una partita in meno a causa del rinvio della sfida con Derthona, va a casa della Vanolicon un rinnovato entusiasmo dopo il primo successo stagionale in Eurolega con il Partizan, pensando anche all’intervento sul mercato con un certo interesse verso Harry Giles. Ma i lombardi, reduci dalla prima vittoria stagionale, non vorranno fare la vittima sacrificale. Quella del PalaRadi sarà la prima di cinque partite previste al sabato. La EA7 Emporio Armanidevedopo il ko europeo con l’Efes e potrà farlo con unain estrema emergenza, che prova ad aggiustare le cose riportando in Italia Erick Green.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quinta giornata Basket Eurolega 2024/25 : Bologna ritrova la vittoria - colpo a Belgrado - Prima gioia continentale della stagione per la Virtus che, nella quinta giornata Basket Eurolega 2024/2025, passa a Belgrado seppur per un solo punto(70-69)cancellando la serie nera di quattro ko consecutivi. QUINTA GIORNATA BASKET EUROLEGA ... (Sport.periodicodaily.com)

Highlights Partizan Belgrado-Virtus Bologna 69-70 - basket Eurolega 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Partizan Belgrado-Virtus Segafredo Bologna 69-70, match valido per la quinta giornata della regular season dell’Eurolega 2024/2025. Grande impresa per gli uomini di Luca Banchi, che espugnano di misura la Belgrade ... (Sportface.it)

Basket - la Virtus Bologna si sblocca in Eurolega. Clyburn guida alla vittoria in casa del Partizan - Dopo quattro sconfitte, la Virtus Bologna finalmente si sblocca in Eurolega ed espugna Belgrado. Una vittoria pesantissima quella della squadra di Luca Banchi, che supera in volata 70-69 il Partizan al termine di una partita tiratissima e che si è ... (Oasport.it)

LIVE Partizan-Virtus Bologna 69-70 - Eurolega basket in DIRETTA : le V-nere espugnano Belgrado - prima vittoria stagionale! Clyburn MVP con 27 punti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:30 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:28 27 punti di un Will ... (Oasport.it)