Anziani aggrediti indagini sull’auto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) ARGENTA Ledei carabinieri per dare volto e nome ai malviventi che hanno picchiato e rapinato duein via Spinata, partono da un’auto con targa modificata o forse rubata – accertamento da compiere – che è stata trovata nei pressi dell’abitazione presa di mira dai rapinatori. Un punto di partenza importante considerando che poco si può contare sulla descrizione deglie della loro domestica, perché i malviventi avevano il volto travisato. Tanta paura e incredulità. Si tratta di quanto traspare il giorno dopo la violenta aggressione e rapina avvenuta nella mattinata di mercoledì in via Borgo Seliciata con vittime una coppia di coniugi e la domestica. Un breve tratto di strada che si trova a pochi passi dal centro di Argenta, finestre e balconi chiusi in quasi tutte le abitazioni. In via Borgo Seliciata, i pochi residenti presenti non parlano su quanto accaduto.