Ancelotti | Bellingham ha sostituito i gol di Benzema Ora Mbappé può segnare 35 40 gol

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Domani il primo Clásico della stagione, Real Madrid contro Barcellona. Si gioca al Santiago Bernabeu,oggi ha tenuto la conferenza stampa prima della partita. Le sue parole riportate da Marca.: «Flick ha cambiato la filosofia del gioco, ma per me Xavi ha fatto un lavoro fantastico» L’opinion disul Barça di Flick: «Hanno un’idea di gioco molto chiara, sono una squadra molto coraggiosa e dobbiamo preparare bene la partita». Come vede la partita? «Bene, siamo motivati, come sempre è una partita complicata e divertente». Come sta? «Sta molto bene, sta facendo progressi, la sua condizione adesso è molto buona anche se non sta segnando gol, il suo lavoro è molto importante e lui lo sa molto bene».