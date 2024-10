Alessandra, incinta grazie al ringiovanimento ovarico: «Ero pronta. Avevo solo qualche dubbio sull’efficacia, mi chiedevo se avesse senso spendere quei soldi, per poi non avere un risultato» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per chi soffre di menopausa precoce (una donna su mille sotto i 30 anni) prolungare la fertilità è possibile, grazie a una tecnica di medicina rigenerativa che si sta già evolvendo a grande velocità. Ecco il racconto di chi l’ha provato Vanityfair.it - Alessandra, incinta grazie al ringiovanimento ovarico: «Ero pronta. Avevo solo qualche dubbio sull’efficacia, mi chiedevo se avesse senso spendere quei soldi, per poi non avere un risultato» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per chi soffre di menopausa precoce (una donna su mille sotto i 30 anni) prolungare la fertilità è possibile,a una tecnica di medicina rigenerativa che si sta già evolvendo a grande velocità. Ecco il racconto di chi l’ha provato

