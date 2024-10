Ilrestodelcarlino.it - Ago Scienza e fantasia, un incontro artistico

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Cultura artistica e scientifica sono messe in relazione, così come il progetto Ago Modena Fabbriche Culturali si propone di fare, per creare qualcosa che sia allo stesso tempo unico e capace di parlare con un linguaggio ampio a un pubblico altrettanto vasto". Queste parole di Donatella Pieri, presidente di Fondazione Ago, racchiudono l’essenza di ‘Naturale Innaturale. Dinosauri e altre creature’, la mostra che inaugura oggi alle 18 alla Palazzina dei Giardini di Corso Cavour per restare fino al 12 gennaio (a ingresso libero oggi, domani e domenica). Un progetto capace di uniree arte,e ricerca, la storia dell’evoluzione dei dinosauri e quella delle sculture, dei dipinti, delle formelle e dei bassorilievi fantascientifici dell’artista Dario Ghibaudo.