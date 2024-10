Addio a Paolo Griseri ex vicedirettore della Stampa, aveva 67 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto ieri sera a Torino a seguito di un malore Paolo Griseri già vicedirettore de La Stampa e oggi editorialista e per anni inviato di Repubblica. aveva 67 anni. Profondo conoscitore della storia industriale e sindacale del Paese, aveva seguito dagli anni Ottanta, quando scriveva per il Addio a Paolo Griseri ex vicedirettore della Stampa, aveva 67 anni L'Identità. Lidentita.it - Addio a Paolo Griseri ex vicedirettore della Stampa, aveva 67 anni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto ieri sera a Torino a seguito di un maloregiàde Lae oggi editorialista e perinviato di Repubblica.67. Profondo conoscitorestoria industriale e sindacale del Paese,seguito dagliOttanta, quando scriveva per ilex67L'Identità.

