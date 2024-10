Volete assicurarvi un pezzo unico della storia della letteratura del Novecento? Bene, preparatevi a sborsare una cifra mostruosa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Londra, 24 ott. (askanews) – In questa libreria di Londra è custodita una rarità che sta per andare all’asta: una scatola rossa di cuoio racchiude una delle tre copie originali dattiloscritte del “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupèry. Due andarono in mano ad altre persone, ma questa era proprio la copia che lo scrittore e aviatore francese si tenne accanto a lungo, istoriandola di schizzi e disegni e aggiungendo note manoscritte, prima dell’edizione a stampa. Iodonna.it - Volete assicurarvi un pezzo unico della storia della letteratura del Novecento? Bene, preparatevi a sborsare una cifra mostruosa Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Londra, 24 ott. (askanews) – In questa libreria di Londra è custodita una rarità che sta per andare all’asta: una scatola rossa di cuoio racchiude una delle tre copie originali dattiloscritte del “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupèry. Due andarono in mano ad altre persone, ma questa era proprio la copia che lo scrittore e aviatore francese si tenne accanto a lungo, indola di schizzi e disegni e aggiungendo note manoscritte, prima dell’edizione a stampa.

