Valditara fa il punto sulle riforme: “Vogliamo cambiare in profondità la scuola. Entro novembre parte piano di orientamento per aiutare i genitori” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato, insieme al Capo di Gabinetto e ai Capi Dipartimento, i nuovi Direttori Generali del Ministero, per fare il punto su una serie di riforme e iniziative, con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa e l’efficacia della macchina ministeriale. L'articolo Valditara fa il punto sulle riforme: “Vogliamo cambiare in profondità la scuola. Entro novembre parte piano di orientamento per aiutare i genitori” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha incontrato, insieme al Capo di Gabinetto e ai Capi Dipartimento, i nuovi Direttori Generali del Ministero, per fare ilsu una serie die iniziative, con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa e l’efficacia della macchina ministeriale. L'articolofa il: “inladiper” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valditara al Volta di Perugia per il nuovo tecnico professionale: contestato all’arrivo - di Elle Biscarini Contestato il ministro Giuseppe Valditara a Perugia. La contestazione è avvenuto all’ingresso dell’Itis Volta di Piscille, dove il ministro ha incontrato gli studenti e i prof, oltre ... (umbria24.it)

Sottoscritto dal ministro Valditara accordo per il nuovo liceo statale tecnologico sperimentale in Val Polcevera - È stato firmato ieri pomeriggio a Palazzo Doria Spinola, Genova, l'accordo di programma quadro per la creazione del Distretto Educativo dell'Innovazione ... (ligurianotizie.it)

Nuovo Liceo tecnologico sperimentale di Genova: obiettivo apertura nel 2027 - GENOVA - Dovrebbe essere operativo per la sperimentazione dall'anno scolastico 2027/28 il Liceo statale tecnologico sperimentale che sarà realizzato a Genova, nelle aree Facchini di Rivarolo, in Valpo ... (primocanale.it)