Lortica.it - Valdarno, aggressione a volontarie della Misericordia durante un intervento: ferma condanna dell’Asl Toscana Sud Est

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri sera, intorno alle 22:00, duesezione di Cavriglia dell’associazionedi San Giovanni sono state aggrediteundi soccorso per un codice minore, affiancate dal personale del 118. Il paziente, in preda a una crisi, ha strattonato e colpito con pugni e calci le soccorritrici. La Direzionesud est hato duramente l’accaduto. Il direttore generale, Antonio D’Urso, ha espresso vicinanza e solidarietà alle vittime, sottolineando la gravità del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario e la necessità di adottare misure per contrastarlo. Anche il presidentedi San Giovanni, Massimo Cigolini, hato l’episodio, lodando l’impegno dei volontari. Le due soccorritrici sono state dimesse dopo le cure nella stessa serata.