Una camminata tra gli olivi in 150 comuni contro l'abbandono dei terreni. L'appello: "Il settore è in crisi, il governo intervenga con una legge ad hoc" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Calo della produzione, invecchiamento della popolazione e spopolamento dell'entroterra sono tra le cause della crisi dell'olivocoltura. "La resa dell'olio cala - racconta Luciano Gallizia della cooperativa di Arnasco - qui gli anziani lasciano, per fortuna abbiamo i migranti" Repubblica.it - Una camminata tra gli olivi in 150 comuni contro l'abbandono dei terreni. L'appello: "Il settore è in crisi, il governo intervenga con una legge ad hoc" Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Calo della produzione, invecchiamento della popolazione e spopolamento dell'entroterra sono tra le cause delladell'olivocoltura. "La resa dell'olio cala - racconta Luciano Gallizia della cooperativa di Arnasco - qui gli anziani lasciano, per fortuna abbiamo i migranti"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sagra della Ciuìga: a San Lorenzo Dorsino l’evento dedicato all’insaccato Slow Food - Nel corso dell’evento non mancheranno le passeggiate alla scoperta del territorio. Si comincia venerdì 1 novembre con “Borgo con vista: la camminata dei belvedere”: una facile escursione con le guide ... (askanews.it)

Chiese in Umbria: mons. Boccardo (Ceu), “seguire il Vangelo può dare senso e pienezza alla vita anche nel terzo millennio” - Tocca temi di grande attualità non solo per la Chiesa ma per l'intera società umbra l'intervista rilasciata da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episco ... (agensir.it)

Stellantis. 'Situazione ancor più complicata con caduta produzione auto. Priorità ai lavoratori' - "Si sta lavorando a livello nazionale con il governo alla modifica della normativa del 2015 relativa alla Cassa integrazione per prevedere forme e strumenti di cassa integrazione in deroga già dal ... (abruzzolive.tv)