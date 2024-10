Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 24 ottobre 2024: l'iniziativa di Rossella

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Graziani prenderà un'inaspettata nel corso dell'episodio di Unalin onda giovedì 24. La ragazza, infatti, come annuncia ladella soap opera partenopea, deciderà di mettere da parte le questioni sentimentali per provare ad aiutare Diana. Quest'ultima, in particolare, ha avuto un piccolo incidente al Caffè Vulcano mentre era in compagnia di Nunzio. Il giovane Cammarota si è subito preoccupato per la Dalla Valle, ma lei ha ridimensionato l'accaduto e ha spiegato al giovane chef di stare bene., che in quel momento era nel locale e ha assistito alla scena, è rimasta spiazzata. Tuttavia, nonostante Nunzio abbia deciso di rimanere accanto a Diana mettendo da parte i sentimenti che prova per la Graziani, la figlia di Silvia farà prevalere la deontologia professionale e deciderà di fare qualcosa per la donna.