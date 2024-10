Lanazione.it - Storia e telefonia: "Se avviene dopo è progresso?"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non tutto ciò che viene, è". Lo dice l’assessore alla cultura Filippo Bedini citando Alessandro Manzoni alla inaugurazione "della1924-2024 Teti, Società telefonica tirrena". La mostra è una chicca ed è ospitata fino al 30 ottobre nell’atrio di palazzo Gambacorti. L’esposizione è sia per i nostalgici del telefono a gettoni che per gli appassionati ed eruditi didell’evoluzione tecnologica. "Si tocca con mano e si apprezza con gli occhi l’evoluzione degli apparecchi telefonici – dice Bedini – e si può aprire, con questa mostra, anche un momento di riflessione per i più giovani. Vedendo e sapendo come funzionavano questi apparecchi emerge chiaramente che non ci poteva essere quella invasività ossessiva che subiamo oggi con gli smartphone.