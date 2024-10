Spoleto, giovane aggredito e pestato con una chiave del cric: la Cassazione annulla la scarcerazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia con la quale è stato derubricata l’aggressione ad un giovane spoletino da tentato omicidio a lesioni dolose aggravate, rimettendo il libertà uno degli aggressori.La Procura di Spoleto aveva chiesto ed Perugiatoday.it - Spoleto, giovane aggredito e pestato con una chiave del cric: la Cassazione annulla la scarcerazione Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Corte dihato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia con la quale è stato derubricata l’aggressione ad unspoletino da tentato omicidio a lesioni dolose aggravate, rimettendo il libertà uno degli aggressori.La Procura diaveva chiesto ed

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cadde per una buca con lo scooter e morì, confermate due condanne - La Cassazione conferma la condanna per i responsabili della morte di Chiara La Mendola, causata da una buca stradale ad Agrigento ... (blogsicilia.it)

Albania, cosa succede ora? Nelle pieghe della direttiva Ue la possibile risposta alle ragioni contrapposte di giudici e governo - Migranti in Albania, qual è la questione al centro dello scontro tra governo e giudici? La famosa sentenza Ue finalmente in italiano: ecco cosa dice ... (ilfattoquotidiano.it)

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale non rileva la convivenza - Anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (e viceversa) e ... (news.avvocatoandreani.it)