Spogliatoi. Filippi: "Abbiamo colpito senza poi correre rischi in difesa»

Giacomo Filippi trasuda contentezza da tutti i pori ma, chiaramente, mantiene i piedi ben saldi a terra: "nessuno aveva dubbi che la Recanatese avesse dei valori. Ci sono state delle difficoltà iniziali evidenti, ma merito ancora maggiore nell'aver ribaltato un'inerzia così pesantemente negativa perché con cinque sconfitte sul groppone anche andarsi ad allenare era dura. Invece questi ragazzi sono stati sempre lì, a credere in quello che facevano ed a dare intensità agli allenamenti. Significa che c'è un gruppo forte ed una società alle spalle che ti infonde fiducia e coraggio". Cosa ha apprezzato particolarmente in questa gara? "Il Fossombrone era e resta una squadra quadrata e forte, che gioca un calcio semplice ma produttivo. Era una gara difficile per noi anche da interpretare perché loro sono abili ad allungare gli avversari: siamo stati bravi ad impedirgli di fare quello.

Gli spogliatoi. Bolzan : "Rosa competitiva». Filippi : "Errori che pesano...» - Ruben Dario Bolzan, tecnico "canarino" era uno dei tantissimi ex di un derby pieno zeppo di incroci e dopo un match vissuto tra mille palpitazioni si concede ai microfoni in pieno relax: "questa vittoria serve soprattutto alla città , dopo una retrocessione e mille problemi societari. Quasi affranto Giacomo Filippi che forse non poteva immaginare peggior debutto: "La partita si può dividere in due tronconi. (Sport.quotidiano.net)