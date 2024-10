Sparatoria a Napoli muore un 15enne Altri due minori ricoverati

Leggi tutta la notizia su Open.online

Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte 23 ottobre in Corso Umberto a. Sull'accaduto sono in corso indagini della polizia. Il corpo è stato ritrovato in via Carmeniello al Mercato. Al Cto sono statiun 14enne e un 17enne, probabilmente coinvolti nella stessa. Il 17enne è stato colpito anche lui da un proiettile, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lievi escoriazioni, invece, ha riportato il 14enne, probabilmente per una caduta. Le circostanze del ferimento dei due giovani potrebbero essere legate all'uccisione delincensurato.