Serena promuove Camarda: “Ha tutto”. Poi un consiglio al Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Aldo Serena, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, ha parlato di Francesco Camarda al 'Corriere della Sera' oggi in edicola Pianetamilan.it - Serena promuove Camarda: “Ha tutto”. Poi un consiglio al Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Aldo, ex attaccante di Juventus, Inter e, ha parlato di Francescoal 'Corriere della Sera' oggi in edicola

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serena: “Camarda non ha emozioni, è come se non sentisse il peso” - In esclusiva a La Repubblica ha parlato Aldo Serena che ha detto: “ Camarda? Lo osservo con grande attenzione fin dal primo giorno. È cresciuto moltissimo, fisicamente e caratterialmente. Per me, con ... (ilmilanista.it)

Serena su Camarda: "Per me, con tutti i limiti dell'età, è già pronto per la prima squadra" - Serena su Camarda: "Per me, con tutti i limiti dell'età, è già pronto per la prima squadra" Francesco Camarda ha scritto la storia del Milan e del calcio nostrano diventando il più giovane esordiente ... (informazione.it)

Milan, pesanti assenza in attacco: Fonseca chiama Camarda - Visualizzazioni: 5 Fonseca ha deciso di convocare il giovanissimo Camarda per la sfida di Champions che vedrà il Milan impegnato contro il Club Brugge. Il Milan si trova ad affrontare un’emergenza in ... (calciostyle.it)