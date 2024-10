Ilgiorno.it - Santo Stefano Lodigiano, troppo traffico e mezzi pesanti di passaggio a Chiavicone. Il Comitato: “Servono subito soluzioni"

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Lodi), 24 ottobre 2024 - “Pensate a mandare avanti progetti non graditi dai residenti, ma resta il problema, che nessuno sta risolvendo”. E’ il grido di allarme del “Gruppo sicurezza e viabilità Fornasone edi”. Ormai i cittadini si dicono “stremati da questa situazione, realmente in continuo peggioramento” e chiedono nell'immediato di “rallentare ilveicolare, con idonea segnaletica, anche luminosa e con attraversamenti pedonali rialzati, dirottare ilveicolare dei, ormai non più idonei al transito in una piccola strada comunale abitata”. La speranza è che i “bisonti” vengano direzionati “verso una viabilità alternativa, facilmente individuabile tramite un'ordinanza comunale o provinciale. Poi l’affondo: ”Per il Comune tutti i cittadini devono essere uguali e di pari dignità”.