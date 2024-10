Ragazzo investito da un treno, è gravissimo. Traffico ferroviario in tilt (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico incidente ha scosso la mattina di giovedì 24 ottobre 2024 alla stazione di Montelibretti, dove un giovane è stato investito da un treno. L’episodio si è verificato intorno alle 6 del mattino, quando il Ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di attraversare i binari ed è stato travolto da un convoglio in transito. Immediatamente è scattato l’allarme e i soccorsi sono giunti sul posto, ma le condizioni del giovane rimangono critiche. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, e si attendono ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Leggi anche: “Grave condizione, sta male”. Dramma nella famiglia Schillaci, la scoperta choc su Maurizio investito dal treno, è grave Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e i soccorritori del 118, che hanno fornito le prime cure al Ragazzo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico incidente ha scosso la mattina di giovedì 24 ottobre 2024 alla stazione di Montelibretti, dove un giovane è statoda un. L’episodio si è verificato intorno alle 6 del mattino, quando il, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di attraversare i binari ed è stato travolto da un convoglio in transito. Immediatamente è scattato l’allarme e i soccorsi sono giunti sul posto, ma le condizioni del giovane rimangono critiche. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, e si attendono ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Leggi anche: “Grave condizione, sta male”. Dramma nella famiglia Schillaci, la scoperta choc su Mauriziodal, è grave Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e i soccorritori del 118, che hanno fornito le prime cure al

