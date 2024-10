Quindicenne anni ucciso a colpi di pistola a Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in Corso Umberto a Napoli. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato: la Squadra Mobile sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, lievemente ferito. Quotidiano.net - Quindicenne anni ucciso a colpi di pistola a Napoli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ragazzo di 15è statodila scorsa notte in Corso Umberto a. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato: la Squadra Mobile sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, lievemente ferito.

