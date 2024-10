Quando il sorteggio dell’ATP di Parigi-Bercy 2024? Programma, orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’appuntamento è per domani, venerdì 25 ottobre dalle 19.30. Sono queste le coordinate temporali sul sorteggio del tabellone principale dell’ultimo Masters1000 della stagione tennistica. A Parigi-Bercy si chiuderanno i battenti da questo punto di vista, in un torneo il cui inizio è previsto il 28 ottobre e la finale il 3 novembre. Saranno sedici le teste di serie e Jannik Sinner svetta in questo senso. Reduce dal terzo 1000 conquistato a Shanghai in questo 2024, l’altoatesino vorrebbe far bene nel torneo Parigino anche perché per un motivo o per l’altro in passato non ha mai fatto troppa strada. Un evento in cui mancherà il campione dell’anno passato, Novak Djokovic, la cui partecipazione al Master di fine anno a Torino è con il punto di domanda. Risponderanno presente invece, salvo forfait dell’ultimo secondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n. Oasport.it - Quando il sorteggio dell’ATP di Parigi-Bercy 2024? Programma, orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’appuntamento è per domani, venerdì 25 ottobre dalle 19.30. Sono queste le coordinate temporali suldel tabellone principale dell’ultimo Masters1000 della stagione tennistica. Asi chiuderanno i battenti da questo punto di vista, in un torneo il cui inizio è previsto il 28 ottobre e la finale il 3 novembre. Saranno sedici ledie Janniksvetta in questo senso. Reduce dal terzo 1000 conquistato a Shanghai in questo, l’altoatesino vorrebbe far bene nel torneono anche perché per un motivo o per l’altro in passato non ha mai fatto troppa strada. Un evento in cui mancherà il campione dell’anno passato, Novak Djokovic, la cui partecipazione al Master di fine anno a Torino è con il punto di domanda. Risponderanno presente invece, salvo forfait dell’ultimo secondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.

ATP Parigi-Bercy 2024 : i possibili avversari di Sinner turno per turno. Cosa può riservare il sorteggio - A meno di altri forfait last minute, le prime otto teste di serie saranno, nell’ordine, Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz, il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud ed il bulgaro Grigor Dimitrov: questi tennisti avranno un bye al 1° turno. (Oasport.it)

Sorteggio Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 in tv : data - orario - canale e diretta streaming con Sinner - The post Sorteggio Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 in tv: data, orario, canale e diretta streaming con Sinner appeared first on SportFace. Il nostro sito, inoltre, seguirà le partite di Sinner e quelle degli altri azzurri per tutta la durata del torneo attraverso news, live, highlights e le parole dei protagonisti. (Sportface.it)

