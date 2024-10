Pensioni 2025, isopensione Marzo 2024, a luglio 2025 42+10 mesi se aumentano finestre divento esodato? (Di giovedì 24 ottobre 2024) I dubbi sulla prossima Legge di Bilancio 2025 e sul comparto Pensioni aumentano, ecco che attraverso la nostra rubrica l’esperto risponde cerchiamo di dare risposte, il più possibile accurate, ricordando che comunque non offriamo un servizio di patronato e non intendiamo sostituirci agli enti preposti che vanno necessariamente consultati. La domanda di oggi giunge da Roberto che é andato in isopensione nel Marzo 2024, nell’attesa di raggiungere la pensione anticipata 42 anni + 10 mesi il prossimo luglio 2025. Roberto consultando il suo ecocertInps dovrebbe, considerando anche i 3 mesi attuali di finestra, vedere decorrenza della sua pensione dal 1 ottobre 2025. .com - Pensioni 2025, isopensione Marzo 2024, a luglio 2025 42+10 mesi se aumentano finestre divento esodato? Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) I dubbi sulla prossima Legge di Bilancioe sul comparto, ecco che attraverso la nostra rubrica l’esperto risponde cerchiamo di dare risposte, il più possibile accurate, ricordando che comunque non offriamo un servizio di patronato e non intendiamo sostituirci agli enti preposti che vanno necessariamente consultati. La domanda di oggi giunge da Roberto che é andato innel, nell’attesa di raggiungere la pensione anticipata 42 anni + 10il prossimo. Roberto consultando il suo ecocertInps dovrebbe, considerando anche i 3attuali di finestra, vedere decorrenza della sua pensione dal 1 ottobre

