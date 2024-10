Nel trimestre l'utile di Barclays sale del 23% (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel terzo trimestre dell'anno Barclays ha registrato un utile di gruppo in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a 1,6 miliardi di sterline (circa 1,9 miliardi di euro), grazie soprattutto al business nel Regno Unito e ai risultati della sua divisione di investimento. Il gruppo ha ridotto di circa 5.000 unità i posti di lavoro nel 2023 per tagliare i costi. Nel trimestre i ricavi sono cresciuti del 5% a 6,5 miliardi di sterline. In estate Barclays aveva annunciato un calo degli utili nella prima parte del 2024 anche con la vendita di un portafoglio di prestiti immobiliari in Italia e di attività di credito al consumo in Germania. Quotidiano.net - Nel trimestre l'utile di Barclays sale del 23% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel terzodell'annoha registrato undi gruppo in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a 1,6 miliardi di sterline (circa 1,9 miliardi di euro), grazie soprattutto al business nel Regno Unito e ai risultati della sua divisione di investimento. Il gruppo ha ridotto di circa 5.000 unità i posti di lavoro nel 2023 per tagliare i costi. Neli ricavi sono cresciuti del 5% a 6,5 miliardi di sterline. In estateaveva annunciato un calo degli utili nella prima parte del 2024 anche con la vendita di un portafoglio di prestiti immobiliari in Italia e di attività di credito al consumo in Germania.

