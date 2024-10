Mister Movie | Recensione Venom 3 The Last Dance – Un ballo finale tra luci e ombre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Venom: The Last Dance, terzo capitolo della saga dedicata al simbionte alieno e al suo ospite Eddie Brock (Tom Hardy), è finalmente arrivato nelle sale, tra aspettative contrastanti e un’accoglienza critica piuttosto tiepida. Il film, diretto da Kelly Marcel, sceneggiatrice dei precedenti capitoli, si propone come la conclusione della trilogia, promettendo un’ultima, adrenalinica danza tra Eddie e Venom. Ma sarà riuscito a mantenere le promesse? La trama riprende gli eventi successivi alla scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, con Eddie e Venom bloccati in un resort messicano. La loro convivenza, sempre al limite tra il comico e il disfunzionale, viene interrotta dall’arrivo di un nuovo simbionte, Toxin, legato al serial killer Patrick Mulligan (Stephen Graham). Mistermovie.it - Mister Movie | Recensione Venom 3 The Last Dance – Un ballo finale tra luci e ombre Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:: The, terzo capitolo della saga dedicata al simbionte alieno e al suo ospite Eddie Brock (Tom Hardy), è finalmente arrivato nelle sale, tra aspettative contrastanti e un’accoglienza critica piuttosto tiepida. Il film, diretto da Kelly Marcel, sceneggiatrice dei precedenti capitoli, si propone come la conclusione della trilogia, promettendo un’ultima, adrenalinica danza tra Eddie e. Ma sarà riuscito a mantenere le promesse? La trama riprende gli eventi successivi alla scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, con Eddie ebloccati in un resort messicano. La loro convivenza, sempre al limite tra il comico e il disfunzionale, viene interrotta dall’arrivo di un nuovo simbionte, Toxin, legato al serial killer Patrick Mulligan (Stephen Graham).

