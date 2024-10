Mistermovie.it - Mister Movie | Benjamin Byron Davis sarà Rupert Thorne in Creature Commandos del DCU

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il DC Universe sta per espandersi ancora di più con l’introduzione di nuovi personaggi e storie, e tra questi ci, uno dei nemici storici di Batman. La notizia è stata confermata dal co-CEO dei DC Studios, James Gunn, che ha rivelato che l’attorepresterà la voce al famigerato criminale nella prossima serie animata. James Gunn conferma il Villain di Batman nel DCUè un nome ben noto ai fan di Batman: un politico corrotto che ha debuttato per la prima volta nei fumetti nel 1977, nel numero 469 di Detective Comics. Nei fumetti,non si limita solo al mondo politico, ma gestisce anche diverse attività criminali a Gotham, consolidando il suo ruolo come uno dei più grandi avversari del Cavaliere Oscuro.