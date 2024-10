Ilgiorno.it - Miracoli della tecnologia. Alice e quel robot da indossare: "La felicità un passo per volta"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo ha ribattezzato ““. Proprio come la sensazione che ha provato "la primache mi sono vista in piedi a 17 anni. Era tutto nuovo, mai provato. Ho imparato ad alzarmi in piedi da sola. È bellissimo".Leccioli ha 22 anni, vive in provincia di Ferrara e si sta per laureare in lettere, arte e spettacolo. Dalla nascita è affetta da una paralisi cerebrale che non le permette l’uso delle gambe. Ma cinque anni fa, grazie alla generosità di una misteriosa donatrice, ha avuto la possibilità di utilizzare l’esoscheletro, sotto la guida di Claudio Ceresi, responsabile riabilitazione Emac Italia. Con una seduta alla settimana, nel tempo, ha potuto finalmente alzarsi in piedi, muovere qualche, fino ad andare a sciare e a buttarsi con il paracadute. "Il mio fisioterapista è papà – racconta –.