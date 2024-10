Migranti, Meloni: “Il protocollo Italia-Albania funzionerà” (Di giovedì 24 ottobre 2024) A tutto campo, dalle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura al rapporto con la magistratura, passando per il dossier Migranti e un bilancio personale dei primi due anni trascorsi a Palazzo Chigi. Alle celebrazioni per gli 80 anni del ‘Il Tempo’, organizzate alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea (Gnam) a Roma, Giorgia Meloni risponde alle domande del direttore del quotidiano Tommaso Cerno spiegando innanzitutto che, per quanto riguarda il rapporto con una parte della magistratura, non ha mai parlato di “complotto”. “Non credo che ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare ma un sostanziale menefreghismo rispetto alla volontà popolare – l’analisi fornita dalla presidente del Consiglio -: se vota ‘bene’ la democrazia è una risorsa ma se vota ‘male’ andranno corrette le decisioni del popolo“. Lapresse.it - Migranti, Meloni: “Il protocollo Italia-Albania funzionerà” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A tutto campo, dalle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura al rapporto con la magistratura, passando per il dossiere un bilancio personale dei primi due anni trascorsi a Palazzo Chigi. Alle celebrazioni per gli 80 anni del ‘Il Tempo’, organizzate alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea (Gnam) a Roma, Giorgiarisponde alle domande del direttore del quotidiano Tommaso Cerno spiegando innanzitutto che, per quanto riguarda il rapporto con una parte della magistratura, non ha mai parlato di “complotto”. “Non credo che ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare ma un sostanziale menefreghismo rispetto alla volontà popolare – l’analisi fornita dalla presidente del Consiglio -: se vota ‘bene’ la democrazia è una risorsa ma se vota ‘male’ andranno corrette le decisioni del popolo“.

