Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “La nostra Costituzione è antifascista, si fonda sulla lotta di Liberazione matrice di libertà e democrazia” – Video

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Laera il progetto per trasformare l’Italia, una volta conquistata lae scelto di procedere sul terreno dei diritti sociali come parte essenziale della condizione di cittadinanza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Biennale dell’economia cooperativa a Bologna, sottolineando quelli che sono i caratteri “fortemente impressi”Carta. ” “È unalavorista, sin dal primo articolo. È unapersonalista, con la persona, le formazioni sociali in cui si questa esplica, e i suoi diritti, come essenza del nostro ordinamento. È unaautonomista, che affida alle autonomie locali, con il criterio della sussidiarietà, la responsabilità di dare risposte ai cittadini.