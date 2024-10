Manovra 2025, testo alla Camera: dalle detrazioni al bonus bebè, tutte le misure (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Manovra 2025 arriva alla Camera. dalle detrazioni fiscali alle pensioni, dai bonus bebè a quello per il L'articolo Manovra 2025, testo alla Camera: dalle detrazioni al bonus bebè, tutte le misure proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Manovra 2025, testo alla Camera: dalle detrazioni al bonus bebè, tutte le misure Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laarrivafiscali alle pensioni, daia quello per il L'articoloalleproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - stretta sui figli mammoni : cancellate le detrazioni per over 30 a carico. Asili nido e neonati - cosa cambia nel 2025 - Stretta sui figli ?mammoni? per spingere i ragazzi a lasciare la casa dei genitori. Nella Manovra 2025 arriva una misura per spingere i giovani ad abbandonare il nido famigliare... (Leggo.it)

Manovra 2025, come cambiano gli stipendi fra bonus e sgravi: le simulazioni. Stretta su detrazioni e cuneo - È il cuore della manovra del governo. Vale ben diciassette dei circa 30 miliardi di euro del provvedimento, con un beneficio che può arrivare al massimo a mille euro l’anno. Ma ... (ilmattino.it)

Pensioni, lieve ritocco alle minime e incentivi ai dipendenti per non lasciare il lavoro: cosa cambia con la Manovra - Senza i 123 miliardi spesi per il Superbonus, fa sapere Giorgia Meloni, «avremmo potuto aumentare le pensioni minime di 20mila euro per ciascun pensionato». Intanto, per il 2025, ... (ilmattino.it)

I provvedimenti della manovra economica 2025 - L'articolo 3 della manovra indica per le banche il rinvio di due esercizi della deducibilità delle svalutazioni su crediti, che saranno recuperate dal 2027 al 2029 in quote uguali. Per le ... (ilgiornale.it)