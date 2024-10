LIVE – Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 24 ottobre 2024: numeri in DIRETTA (Di giovedì 24 ottobre 2024) giovedì 24 ottobre 2024 ecco il secondo appuntamento di una nuova settimana con le consuete estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto. Una decina di giorni fa è stato realizzato il 6 con una vincita monstre di quasi 90 milioni di euro. Si parte con il Lotto, di cui vi proponiamo le cinquine vincenti di ciascuna ruota, ovvero le dieci locali e in aggiunta quella Nazionale. Successivamente, riecco il momento dedicato al SuperenaLotto, di cui vi mostriamo il sestetto del concorso di stasera, compresi il numero Jolly e il numero Superstar. Infine, ci attenderà il momento conclusivo con le attese vincite odierne: il montepremi del ‘6’ sta raggiungendo cifre di nuovo alte e gli scommettitori sognano a occhi aperti. Appuntamento alle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma. La prossima estrazione avverrà venerdì 25 ottobre. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)24ecco il secondo appuntamento di una nuova settimana con le consuete estrazioni dele del Superena. Una decina di giorni fa è stato realizzato il 6 con una vincita monstre di quasi 90 milioni di euro. Si parte con il, di cui vi proponiamo le cinquine vincenti di ciascuna ruota, ovvero le dieci locali e in aggiunta quella Nazionale. Successivamente, riecco il momento dedicato al Superena, di cui vi mostriamo il sestetto del concorso di stasera, compresi il numero Jolly e il numero Superstar. Infine, ci attenderà il momento conclusivo con le attese vincite odierne: il montepremi del ‘6’ sta raggiungendo cifre di nuovo alte e gli scommettitori sognano a occhi aperti. Appuntamento alle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma. La prossima estrazione avverrà venerdì 25

